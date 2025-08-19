Sparatoria in pieno centro a Taranto: ferito un 43enne, indaga la Polizia

TARANTO – Notte di tensione in via Oberdan, nel pieno centro di Taranto. Un uomo di 43 anni, tarantino ma ufficialmente residente nel nord dell’Italia, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco sotto un’ascella. L’agguato sarebbe avvenuto nel tratto compreso tra via Diego Peluso e via Temenide, a poca distanza dall’ospedale Santissima Annunziata

Proprio lì l’uomo si è presentato con sua moglie poco dopo il ferimento, in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Attualmente è ricoverato nel reparto di chirurgia toracica e potrebbe dover affrontare un intervento per l’estrazione della pallottola.

Sul grave episodio, avvenuto intorno alle tre della scorsa notte, indaga la polizia, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che la sparatoria sia legata a dinamiche interne al traffico di stupefacenti, un fenomeno da tempo sotto osservazione nel capoluogo ionico. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e risalire all’identità del responsabile.

