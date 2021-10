CORATO – Un 27enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco ieri sera nel centro cittadino di Corato, nel nord Barese. Il giovane è stato colpito a una gamba e non sarebbe in pericolo di vita. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Corato e Molfetta per risalire all’autore dell’agguato.