TARANTO- Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in pieno centro, all’angolo tra via Capecelatro e via Messapia, a Taranto. Pare ci sia un ferito. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Taranto che hanno avvitato attività d’indagine per comprendere le dinamiche e le motivazioni che hanno spinto un uomo a sparare in pieno centro, a orario di punta, e ferire un’altra persona. Sul posto anche i medici del 118 per soccorrere il ferito.

Articolo in aggiornamento