TARANTO – Misterioso episodio in Via Consiglio alla periferia orientale di Taranto. Otto colpi d’arma da fuoco, quasi certamente una pistola, calibro 9×21, sono stati esplosi nei pressi di una rivendita di automobili, il grave fatto è avvenuto nella serata di sabato, poco prima delle venti, non ci sono stati feriti.

I Carabinieri sono al lavoro per tentare di ricostruire quanto accaduto e identificare gli autori degli spari. Cinque dei proiettili si sono conficcati sulla carrozzeria di due auto che si trovavano parcheggiate nei pressi della concessionaria, due contro una Smart e tre su una Nissan Qashqai. I Carabinieri della Scientifica hanno trovato sull’asfalto gli otto bossoli, il luogo dove è avvenuta la sparatoria risulta molto trafficato in quanto si tratta di un arteria che conduce al vicino centro commerciale, sono in corso le indagini

Articolo in aggiornamento