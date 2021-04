Sparatoria alla periferia di Andria, due feriti

Ci sarebbe un litigio alla base della sparatoria avvenuta questa mattina all’esterno di un complesso residenziale, nel quartiere San Giuseppe Artigiano di Andria,

non lontano dalla nuova questura. Dopo un acceso diverbio tra i due, si e’ passati ai fatti e sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. I due uomini rimasti feriti sono stati

trasferiti all’ospedale “Bonomo” di Andria, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri stanno ascoltando e identificando anche alcuni possibili testimoni.