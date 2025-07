Sparatoria a Taranto, Vietri: “La città non può vivere nella paura”

Il consigliere comunale FdI: “Troppa criminalità, subito il Comitato sicurezza”

“Taranto non può vivere nella paura. Serve un intervento deciso delle istituzioni per garantire sicurezza ai cittadini”. È quanto afferma Giampaolo Vietri, esponente di Fratelli d’Italia, commentando l’ennesimo episodio di violenza che ha colpito la città: una sparatoria avvenuta nel quartiere Tamburi, che ha ulteriormente scosso la comunità.

Secondo Vietri, l’escalation di episodi criminosi, tra cui anche il recente gambizzamento di un uomo nei pressi della Concattedrale, dimostra l’urgenza di un’azione coordinata. “I segnali d’allarme si moltiplicano e non possono più essere ignorati”, sottolinea.

Il parlamentare evidenzia come il clima di insicurezza sia diventato insostenibile per le famiglie tarantine: “Da padre, prima ancora che da uomo delle istituzioni, non posso accettare che i nostri figli crescano in una città dove si ha paura di uscire o camminare di sera”.

Vietri ribadisce il sostegno alle Forze dell’Ordine, ma chiede un maggiore coordinamento tra le strutture operative. “Serve più presenza sul territorio, più controlli, più prevenzione. La sicurezza non è un privilegio ma un diritto”.

Per questo motivo, l’esponente di FdI chiede la convocazione urgente del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di affrontare in modo sistematico e concreto l’emergenza che sta investendo Taranto.

“Non ci fermeremo. Continueremo a chiedere sicurezza per i nostri cittadini, per i nostri quartieri, per il futuro dei nostri figli”, conclude Vietri.

