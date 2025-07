Sparatoria a Taranto, Michele Caforio resta in carcere

Al termine dell’udienza tenutasi questa mattina presso il Carcere di Taranto, il Giudice per le indagini preliminari, Giovanni Caroli, ha convalidato il fermo nei confronti di Michele Caforio, indagato per omicidio e tentato omicidio nell’ambito della sparatoria di mercoledì 16 luglio nel rione Tamburi di Taranto.

Nel corso dell’interrogatorio, Caforio avrebbe ammesso di aver sottratto la pistola a Nigro e di averlo colpito alla testa, prima di allontanarsi temporaneamente. L’uomo avrebbe poi dichiarato di essere tornato in via Macchiavelli dopo aver sentito due spari, trovando il fratello Pietro sorretto dal figlio, essendo stato attinto da proiettili sparati da Nigro con una seconda pistola.

Con la stessa arma, Nigro si sarebbe rivolto al figlio di Caforio, motivo per cui l’indagato lo avrebbe sparato e poi avrebbe colpito il figlio di Carmelo, Michael Pio. Caforio avrebbe inoltre negato contrasti legati allo spaccio di droga nel quartiere Tamburi, sostenendo anche che il fratello non fosse armato e di non ricordare se avesse anche colpito Vincenzo Fago.

Una versione ritenuta “reticente e contraddittoria” dal GIP, il quale ha escluso un legittimo soccorso a tutela del fratello e del figlio. Secondo il Giudice, infatti, Caforio avrebbe agito “con dichiarata volontà omicidiaria due colpi in direzione della testa” del figlio di Carmelo, Michael Pio. Ritenendo sussistenti anche le aggravanti del metodo mafioso, il GIP ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere dell’indagato, sostenendo un concreto pericolo di fuga e la gravità dei fatti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author