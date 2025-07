Sparatoria a Taranto, eseguite le autopsie sui cadaveri delle vittime

Come anticipato ai nostri microfoni dagli avvocati di Michele Caforio, Franz Pesare e Pasquale Blasi, nel pomeriggio di oggi è stata eseguita l’autopsia sul cadavere di Carmelo Nigro e Pietro Caforio, deceduti per le ferite riportate nel corso della sparatoria avvenuta mercoledì 16 luglio nel quartiere Tamburi di Taranto.

Presso l’obitorio dell’ospedale Santissima Annunziata, il professor Francesco Introna ha eseguito gli esami autoptici sui corpi delle vittime per ricostruire quanto avvenuto in via Macchiavelli. Indagato per l’omicidio di Nigro, deceduto subito dopo il conflitto a fuoco in cui sarebbe stato colpito al torace e alla testa, Michele Caforio è attualmente detenuto presso il carcere di Taranto, dove avrebbe ammesso di aver sparato alla vittima dopo aver visto il fratello Pietro ferito sottraendo l’arma a Nigro. Pietro Caforio è spirato nella mattinata di sabato 19 luglio, mentre il fratello Michele veniva interrogato dal GIP nell’udienza di convalida del fermo.

Ora le indagini sono al vaglio della Direzione distrettuale antimafia di Lecce, chiamata a tessere la tela che ha condotto alla sparatoria in cui, oltre alle due vittime, sono rimaste ferite altre due persone, ovvero il figlio di Carmelo Nigro, Michael Pio, e una quarta persona, Vincenzo Fago.

