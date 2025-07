Sparatoria a Taranto, Di Cuia chiede a prefetto vertice su sicurezza

L’esponente di Forza Italia: “Escalation criminale da fermare”

In seguito alla sparatoria avvenuta nel quartiere Tamburi di Taranto, che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre due, Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia, ha espresso forte preoccupazione per il crescente clima di insicurezza in città.

“Taranto come il far west: nel cuore del quartiere Tamburi, proprio mentre era in corso la processione, questa sparatoria è un evento gravissimo su cui la magistratura e le forze dell’ordine stanno già lavorando, ma è anche una spia sulla sicurezza nel capoluogo ionico a fronte di un’escalation di fatti criminosi”, ha dichiarato Di Cuia.

Il consigliere ha inoltre annunciato l’intenzione di chiedere alla prefetta di Taranto, Paola Dessì, la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “La sfrontatezza dell’atto criminale richiede la massima attenzione per assicurare la serenità dei cittadini” ha aggiunto Di Cuia.

