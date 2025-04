Sparatoria a Taranto: 21enne arrestato per tentato omicidio

TARANTO – I carabinieri di Taranto hanno arrestato un 21enne con l’accusa di porto illegale di arma da fuoco e tentato omicidio.

I fatti risalgono al luglio scorso, quando, in piena notte, un uomo fu colpito da due proiettili nei pressi di un distributore di carburante al rione Tamburi. Le indagini, coordinate dalla Procura ionica, hanno permesso di risalire al presunto autore, che avrebbe agito per colpire il fidanzato della sorella, con cui aveva avuto una lite la sera precedente in un locale.

La vittima, secondo gli investigatori, si sarebbe trovata casualmente in compagnia del reale obiettivo e sarebbe stata ferita per errore.

Grazie a testimonianze, immagini di videosorveglianza e incroci investigativi, il GIP ha disposto l’arresto ed è stato condotto nel carcere di Taranto.

