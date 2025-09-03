Sparatoria a Barletta, Di Bari: “Violenza in aumento, solo indignarsi non basta”

Dopo la sparatoria avvenuta nel cuore di Barletta, Grazia Di Bari, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha lanciato un appello a istituzioni e cittadini, chiedendo un impegno comune per fermare l’escalation di violenza che sta interessando la provincia Bat.

“La nostra comunità non può essere identificata con questi episodi – ha affermato –. Gli spari a Barletta sono solo l’ultimo di una serie di fatti che rischiano di cancellare il lavoro quotidiano di chi costruisce sviluppo e turismo. Non basta più indignarsi: serve una risposta forte, certa e tempestiva, ma anche un’azione preventiva che coinvolga istituzioni, scuole, parrocchie, famiglie e associazioni”.

Di Bari ha risposto anche a chi invoca l’impiego dell’esercito: “Abbiamo bisogno piuttosto di un esercito di educatori, sociologi e operatori culturali, capaci di rendere vivi e sicuri i nostri spazi. La vera sfida è trattenere i giovani, offrendo formazione, lavoro pulito, cultura e servizi. Solo così si toglie ossigeno alla violenza e si restituisce fiducia alla comunità”.

La consigliera ha concluso ribadendo che solo con l’impegno congiunto di istituzioni e cittadini sarà possibile invertire la rotta e garantire un futuro più sicuro al territorio.

