FRANCAVILLA FONTANA – Disturbato nel sonno dal gioco di alcuni ragazzi, un anziano di 81anni è sceso dal letto, è uscito da casa e ha sparato un colpo di pistola calibro 7.65 contro un minore, miracolosamente scampato a quella che poteva trasformarsi in tragedia. È accaduto nella notte di venerdì a Francavilla Fontana, nei pressi del quartiere Peschiera. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia al comando del capitano Gianluca Cipolletta, il gruppetto di giovani, tra cui un minore, aveva fermato l’auto su cui viaggiavano per sostituire una gomma al mezzo.

Pallone e pistola

Mentre i ragazzi più grandi, armati di crick, erano al lavoro, altri adolescenti si erano messi a giocare con un pallone, disturbando la quiete dell’anziano. Non l’avessero mai fatto: nonostante fossero solo le 22, l’81enne, una volta impugnata l’arma, è uscito di casa e ha puntato il più piccolo del gruppo, un 17enne del posto, sparando, secondo l’accusa, ad altezza uomo. Per fortuna, il colpo è stato mancato. Il tutto è accaduto a circa 400 metri dalla caserma dei militari, sul posto con una pattuglia della locale stazione. I militari hanno velocemente ricostruito l’accaduto, recuperando il bossolo, ascoltando le testimonianze e, infine, arrestando l’anziano, poi condotto nel carcere di Brindisi a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa, come sempre tutta da dimostrare, di tentato omicidio e porto abusivo di arma in luogo pubblico.