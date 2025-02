Spara contro casa della moglie, bloccato a Bari

Bari – Voleva convincere la moglie a farlo rientrare in casa e così, ha premuto più volte il grilletto della pistola che deteneva illegalmente, dopo averla minacciata urlando in strada. Per questo, un uomo di 44 anni di Bari con diversi precedenti penali, è stato portato in questura dagli agenti delle volanti con le accuse di porto abusivo di arma e minacce ai danni della donna. I colpi esplosi per aria non hanno provocato danni né feriti. Secondo quanto ricostruito, il 44enne avrebbe discusso con la moglie in modo acceso mentre si trovava in strada, nel rione San Paolo di Bari. Le urla non hanno convinto la donna e il marito ha così sparato in direzione del terrazzino dell’abitazione in cui era la moglie. Il 44enne si trova negli uffici della Polizia e sarà con ogni probabilità, arrestato. (ansa)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author