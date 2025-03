Spalletti: “Nel primo tempo in balia della Germania, poi la vera Italia”

Luciano Spalletti non nasconde il disappunto per il primo tempo disastroso dell’Italia contro la Germania, ma esalta la reazione nella ripresa. «Nel primo tempo siamo stati in balia degli avversari, non riuscivamo a gestire un pallone. Solo nell’intervallo, parlando con i ragazzi, abbiamo ritrovato ordine e coraggio. Nel secondo tempo è venuta fuori l’Italia che tutti si aspettano”, ha commentato il ct ai microfoni Rai. Sull’incredibile secondo gol subito da Musiala, con la difesa distratta su corner, il tecnico aggiunge: «Avevamo parlato di quel pericolo. Subirlo ci servirà da lezione».

Kean: «Spirito giusto solo nella ripresa»

Doppietta personale per Moise Kean, che però non nasconde l’amarezza: «Era importante cambiare atteggiamento dopo un primo tempo così difficile. Ci siamo riusciti solo in parte, peccato perché volevamo portare a casa la vittoria. Loro sono una grande squadra, ma dovevamo avere un altro spirito fin dall’inizio». Sulla disattenzione difensiva costata il secondo gol tedesco, Kean ammette: «Può capitare, ma la prossima volta ci prepareremo meglio».

Di Lorenzo: «Secondo gol subito incredibile»

Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo commenta senza mezzi termini: «Nel primo tempo non siamo proprio scesi in campo. Il secondo gol subito è incredibile, a certi livelli non si possono commettere errori così gravi. Il rigore su di me? Per me era netto, è intervenuto da dietro e mi ha preso in pieno».

Raspadori: «Delusione enorme, dobbiamo ripartire»

Il rigore trasformato nel recupero non consola Giacomo Raspadori: «Segnare tre gol in Germania e non portare a casa nemmeno i supplementari fa male. Nel primo tempo siamo stati sotto il nostro livello in termini di personalità e cinismo. Dobbiamo ripartire dalla reazione del secondo tempo: siamo una squadra forte, ma non possiamo concedere tre reti in quel modo. La preparazione è stata giusta, ma serviva più lucidità».

