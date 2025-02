Spagna: la calciatrice tocca le parti intime dell’avversaria e rischia la denuncia per molestie

Potrebbe sfociare in una denuncia per molestia quanto accaduto in Spagna nel derby femminile tra Barcellona ed Espanyol. Nel corso del match, infatti, la calciatrice blaugrana Mapi Leon ha toccato le parti intime all’avversaria Daniela Caracas. Il gesto è stato ripreso da un video in cui si nota Leon avvicinarsi a Caracas in attesa di un calcio d’angolo. Inoltre, secondo i media spagnoli, la calciatrice del Barcellona avrebbe chiesto all’avversaria “se non avesse il pene”. Il video ha fatto velocemente il giro del web, suscitando l’indignazione di molti utenti. L’Espanyol ha reagito mettendo a disposizione di Caracas i propri servizi legali qualora la calciatrice decidesse di denunciare Leon.

