+++Spadafora | Approvato da Cts protocollo Figc, il 28 si decide su campionato+++

Condividi

"Il Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo della Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra dei club di calcio". Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ospite di Tg Sport su Rai 2, precisando che tra le variazioni c'e' quella dei ritiri, non piu' necessari.

Ho appena convocato una riunione per il 28 maggio con il presidente della Figc, Gravina, e con quello

della Lega, Del Pino: per quel giorno saremo in grado di decidere se e quando far ripartire il campionato di calcio"- ha riferito -"Vogliamo ripartire, per terminare".