MESAGNE – Spaccio nel parchetto frequentato da ragazzini e famiglie, ma la presunta attività è stata fermata dagli agenti della Volante del Commissariato di polizia di Mesagne che, dopo un blitz, hanno denunciato a piede libero un minorenne della Costa d’Avorio da anni residente in Italia.

L’operazione

Nello specifico, i poliziotti, avevano notato tre persone, di cui uno noto alla polizia giudiziaria per i suoi precedenti per spaccio, confabulare con fare sospetto nei pressi del Parco Potì di Mesagne. Un luogo molto frequentato da famiglie e ragazzini. Durante il controllo, gli agenti avevano anche notato come uno di essi fosse particolarmente agitato e insofferente alle domande della polizia. Da qui, la perquisizione personale che permetteva di ritrovare un involucro in cellophane contenente 8 dosi di marjuana nascosti negli slip. A seguito del rinvenimento, i poliziotti, presso la struttura che ospita il minore, avevano poi rinvenuto e sequestrato altre 10 dosi di marjuana. La droga era nascosta in stanza, per un totale di 18 dosi pronte per essere verosimilmente cedute ad altri ragazzi.

Dopo gli accertamenti della Scientifica, il presunto pusher è stato denunciato con l’accusa di spaccio e affidato al responsabile della struttura.