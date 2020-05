Spaccio di droga, quattro giovani in manette. Anche un minore

Condividi

I carabinieri di Nardò li pedinavano già da tempo e nelle scorse ore sono stati oggetto di perquisizioni e denunce. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio in concorso: marijuana, hashish e cocaina, sono stati arrestati un ragazzo non ancora 18enne e di altri tre. Si tratta di Marco Alemanno, di 25 anni, Ilario Toma, di 30 anni e Giulia Martina, di 20 anni, tutti residenti a Nardò. Nella scorsa serata è scattato il blitz. Nel borsone rinvenuto nella loro disponibilità i carabinieri hanno trovato sei dosi di cocaina già confezionate per 3 grammi, un involucro, sempre con cocaina, di 26 grammi e, ancora, due altri pacchetti con, rispettivamente, 57 grammi di marijuana e 43 di hashish, e una somma di 2mila e 530 euro ritenuto provento di spaccio. I tre maggiorenni sono stati ristretti ai domiciliari. Il 17enne presso un centro di accoglienza per minori.