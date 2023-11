Spaccio di droga: Carabinieri di Taranto arrestano 8 persone

I carabinieri hanno arrestato 8 persone nei comuni di Martina Franca, Taranto e Ostuni (Brindisi) per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi. A fornire la droga sarebbe stato un commerciante di Ostuni, incensurato.

Dalle indagini, avviate nel 2020, è emerso che ingenti quantitativi di cocaina, hascisc e marijuana sarebbero stati spacciati in maniera particolare nel comune di Martina Franca, anche ad acquirenti giovanissimi. Si indaga anche per una tentata estorsione che avrebbero commesso alcuni degli indagati nei confronti di un altro presunto spacciatore, per fargli onorare un debito contratto a seguito dell’acquisto di una partita di stupefacente. Uno degli 8 arrestati risponde anche detenzione e porto illegale di armi.

