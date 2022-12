Spaccio di droga, arrestati due giovani nel Sud Salento

Negli ultimi giorni, i Carabinieri di Maglie hanno intensificato i controlli del territorio, orientati anche al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel tardo pomeriggio del 30 dicembre, i militari della stazione di Nociglia (Le) hanno arrestato due ragazzi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, sequestrando 2,5 kg di marijuana e 1,2 kg di hashish.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno notato un andirivieni di giovani in un vicolo chiuso ubicato nel centro abitato di un comune del Sud Salento. In quel vicolo, i due giovani avevano un’abitazione, che i Carabinieri hanno deciso di perquisire.

Nella cantina al piano interrato, all’interno di sacchi di plastica sono stati trovati oltre 2,5 kg di marijuana e 1,2 kg di hashish (suddiviso in 10 panetti da 100 grammi, e 4 ulteriori pezzi di varia grammatura), 1.200 euro in banconote di vario taglio e due bilancini di precisione. Le perquisizioni sono state estese anche alle abitazioni dei due giovani, dove sono stati trovati altri 3.515 euro in banconote. Il denaro contante, ritenuto provento dello spaccio di droga, è stato sequestrato e depositato su libretto di deposito giudiziario.

Al termine degli accertamenti, i due giovani sono stati arrestati: uno è nel carcere di Lecce, l’altro ai domiciliari nella sua abitazione di residenza.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp