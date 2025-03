Spaccio di cocaina, arrestato incensurato a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO – Sorpreso in casa con 90 grammi di cocaina, è stato arrestato dagli agenti della Questura con l’accusa di spaccio. L’operazione è della Polizia di Stato di Brindisi che, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti nel Comune di San Pietro Vernotico finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il 18 marzo scorso ha arrestato un 45enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

In particolare, uomini e donne della Squadra Mobile, insospettivi dal viavai di persone, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso il domicilio dell’uomo, ha rinvenuto circa 90 grammi di cocaina, parte della quale già confezionata in dosi, oltre che materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Spaccio di droga, il sequestro

Nello specifico è stato rinvenuto un contenitore con 11 involucri di cellophane di colore bianco, racchiusi da nastro isolante di colore nero, con all’interno circa sei grammi di cocaina. Inoltre, è stato rinvenuto un contenitore in plastica nero al cui interno era occultato un involucro in plastica trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo lordo di circa grammi 82,36, un bilancino elettronico di precisione di colore grigio funzionante, un nastro isolante di colore nero simile a quello utilizzato per la chiusura degli involucri e una forbice in acciaio.

Alla luce di quanto rinvenuto, per come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

