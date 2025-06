Spaccio cocaina a bordo auto: arrestato

TARANTO: Un giovane tarantino di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile – Sezione Falchi – nel corso di un servizio antidroga nei pressi del centro cittadino.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di droga, era stato osservato nei giorni scorsi aggirarsi con atteggiamento sospetto a bordo della sua Fiat Bravo, la stessa auto già utilizzata in passato per attività illecite. In una precedente operazione, infatti, era stato sorpreso a consegnare dosi di cocaina direttamente dall’auto.

Sospettando una ripresa dell’attività di spaccio con lo stesso modus operandi, i Falchi hanno intercettato il giovane in via Umbria e lo hanno seguito per alcuni minuti prima di bloccarlo. La perquisizione della vettura ha portato al ritrovamento di un pacchetto di sigarette nascosto nello sportello del serbatoio del carburante, al cui interno erano contenute 25 dosi di cocaina.

All’interno del borsello dell’uomo è stato inoltre rinvenuto un piccolo pezzo di hashish e una somma di 125 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta possibile provento dell’attività di spaccio.

Il 23enne è stato quindi arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author