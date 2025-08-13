Sovrapprezzo per pizza a Bisceglie, il locale chiarisce: “Solo un errore di cassa”

Ha fatto molto discutere sui social il caso del sovrapprezzo di un euro e cinquanta per la rimozione dei pomodorini da una pizza, denunciato dalla nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo. Su tutta la vicenda ad intervenire è l’attività commerciale, chiarendo quanto accaduto. I titolari del locale parlano di un semplice errore di cassa, scusandosi e precisando che sarebbe bastato segnalarlo per correggere subito l’importo. Ricordano inoltre di aver offerto amari e digestivi ai clienti e si dicono dispiaciuti che un episodio così marginale abbia dato un’immagine negativa dell’attività commerciale e della città.
