Sovrappeso in Puglia, oltre la metà dei cittadini a rischio

Svolta salutista nelle scuole: Coldiretti e ANCI uniti contro i cibi ultra-processati nelle mense

In Puglia oltre il 51% della popolazione è in sovrappeso o obesa, con una crescente diffusione di cattive abitudini alimentari soprattutto tra i giovani. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che cita dati ISTAT e della Fondazione Aletheia secondo cui il 14% delle calorie consumate in Italia proviene da cibi ultra-processati.

Un trend preoccupante, che ha spinto Coldiretti e ANCI Puglia a firmare un protocollo d’intesa per promuovere una svolta salutista nelle mense scolastiche e collettive. L’obiettivo è chiaro: eliminare alimenti ultra-formulati e contenenti glifosato, sostituendoli con prodotti locali, stagionali e a chilometro zero, valorizzando le filiere agricole pugliesi.

I rischi dei cibi trasformati

Merendine, snack salati e bevande gassate contengono spesso numerosi additivi chimici, seppur autorizzati, che, se assunti frequentemente, possono causare effetti negativi per la salute, soprattutto nei giovani. Il cosiddetto “effetto cocktail”, ossia l’accumulo di più sostanze artificiali nel tempo, rappresenta un ostacolo alla diffusione di modelli alimentari sani come la Dieta Mediterranea. Nel confronto internazionale, l’Italia resta uno dei Paesi europei con le migliori abitudini alimentari, ma le cattive abitudini stanno erodendo questo primato, con un incremento del 36% dei casi di obesità in vent’anni.

Un piano per le nuove generazioni

Coldiretti sottolinea come una riduzione del 20% delle calorie da cibi ad alto contenuto di zuccheri e grassi potrebbe prevenire 688.000 malattie croniche entro il 2050 e generare 12 miliardi di euro di risparmio sanitario. Già da anni il progetto “Educazione alla Campagna Amica” coinvolge scuole e famiglie pugliesi, avvicinando i bambini ai prodotti genuini degli agricoltori. In dieci anni, 200mila alunni e 480 scuole hanno partecipato a laboratori e attività nelle masserie didattiche, con una forte adesione delle scuole materne e primarie.

I numeri dell’emergenza

Secondo Coldiretti, in Puglia il 10,3% dei minori è obeso e l’11,1% consuma frutta meno di una volta a settimana, mentre solo il 39,8% fa una merenda adeguata. Uno scenario aggravato dalla scarsa fiducia nelle mense scolastiche, con 1 genitore su 4 che ne boccia qualità e offerta.

Il commento del direttore Pietro Piccioni

«Una scorretta alimentazione, insieme alla scarsa attività fisica, è tra le principali cause dell’obesità giovanile – ha dichiarato Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia –. Il protocollo firmato è fondamentale non solo per migliorare la salute dei bambini, ma anche per ridurre l’uso di glifosato in agricoltura, promuovere l’ambiente e proteggere il territorio dalla concorrenza sleale delle importazioni, come il grano canadese trattato in preraccolta con pesticidi vietati in UE».

Una sfida culturale e ambientale

Con il protocollo Coldiretti-ANCI, i Comuni potranno finalmente prevedere nei capitolati d’appalto delle mense scolastiche frutta e verdura di stagione, prodotti tipici locali, cibi biologici e privi di glifosato, riducendo i passaggi intermedi e sostenendo il lavoro agricolo regionale. «Serve una vera cortina di protezione alimentare, per garantire che ciò che finisce nei piatti dei nostri bambini sia sano, sicuro e rispettoso dell’ambiente» ha concluso Piccioni.

