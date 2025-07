Sovranità alimentare, Andria chiude il tour nazionale di Fratelli d’Italia

Si è concluso ad Andria il tour nazionale promosso da Fratelli d’Italia dedicato al mondo dell’agricoltura e alla sovranità alimentare. L’incontro ha ribadito la centralità del settore primario nella difesa del Made in Italy e nella tutela delle eccellenze agroalimentari. La Puglia, tra le regioni leader per qualità produttiva, è stata scelta come tappa finale della campagna. Al centro del confronto, le risorse investite dal Governo, le misure a sostegno di agricoltori e pescatori e il contrasto alle contraffazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author