BARLETTA – Dopo due anni di intoppi burocratici e cantieristici, a Barletta entrano finalmente in funzione gli ascensori del sottopasso pedonale che collega via Fracanzano a via Milano. La connessione tra centro e periferia, già possibile attraverso le rampe di scale, è adesso a beneficio anche dei disabili, che potranno utilizzare i nuovi sistemi ufficialmente funzionanti.

L’appello delle istituzioni locali è rivolto non soltanto ad un utilizzo in sicurezza degli ascensori e dell’intero sottopasso, ma anche alla cura dei beni e delle strutture pubbliche. Il messaggio è rivolto a chi, in precedenza e anche di recente, ha imbrattato i muri del sottopasso Marconi-Imbriani. La tutela di uno snodo fondamentale per la viabilità pedonale è anche un interesse dei cittadini.

