Sostenibilità urbana, focus di “Andria Bene in Comune”

Prende il via il ciclo di incontri tematici promossi da “Andria Bene in Comune” con l’obiettivo di immaginare e costruire il futuro della città. Un’attenzione particolare viene riservata al tema della sostenibilità in città, tracciando anche un bilancio di quanto già svolto.

L’associazione ha lanciato il progetto “Andria 2031”, un percorso partecipativo aperto a tutti i cittadini che desiderano contribuire con la propria voce e le proprie idee alla costruzione di una città migliore. Ad ospitare il primo appuntamento del ciclo di incontri è stato il Food Policy Hub del Chiostro di San Francesco.

