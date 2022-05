MOLFETTA – Sostenibilità dei trasporti attraverso lo sviluppo di manifattura e logistica. Molfetta punta i riflettori sul progetto dell’hub intermodale del porto cittadino, per raggiungere obiettivi determinanti per l’economia del territorio non solo via mare, ma anche attraverso le arterie di comunicazione via terra.

Un porto commerciale con la ferrovia alle sue spalle, senza dimenticare la strada statale 16bis e l’autostrada, il tutto con Zes e Zona Franca a completare l’indotto. Un piano che innalzerebbe in maniera notevole la competitività delle aziende import-export, ma anche di tutto il settore manifatturiero del territorio. I collegamenti con l’Italia e con l’estero rappresentano la chiave di volta per rilanciare l’economia di Molfetta e non solo.