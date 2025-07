Sospesa l’acqua a Serracapriola e Chieuti per guasto improvviso

Un guasto improvviso alla rete idrica ha causato la sospensione della normale erogazione dell’acqua nei Comuni di Serracapriola e Chieuti, in provincia di Foggia. La causa è una rottura della condotta adduttrice che alimenta i serbatoi dei due centri abitati.

Lo ha comunicato l’Acquedotto Pugliese specificando che i tecnici sono già al lavoro per eseguire un intervento urgente e delicato volto al ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.

La sospensione dell’acqua sta interessando soprattutto le abitazioni sprovviste di autoclave o con capacità di accumulo limitata. Per ridurre i disagi, Aqp ha attivato il servizio di fornitura integrativa tramite autobotti, dislocate in Piazza Vittorio Emanuele e nel piazzale ex Q8 a Serracapriola, e in Piazza Municipio a Chieuti.

L’azienda invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando di razionalizzare i consumi ed evitare usi non prioritari nelle ore di interruzione. “I consumi sono una variabile decisiva per contenere i disagi”, spiega Aqp in una nota.

È possibile consultare gli aggiornamenti sull’intervento nella sezione “Che acqua fa?” del sito ufficiale www.aqp.it, contattare il numero verde 800.735.735, oppure seguire l’account social ufficiale @AcquedottoP.

Inoltre, Acquedotto Pugliese ricorda che è attivo il servizio gratuito “myaqpaggiorna”, per ricevere in tempo reale comunicazioni relative a sospensioni e lavori sulla rete idrica direttamente via e-mail.

