SOS infrastrutture in Basilicata: l’Anas sottopone a controllo 70 cavalcavia

Investimenti e interventi urgenti per la sicurezza delle infrastrutture lucane

La situazione delle infrastrutture in Basilicata preoccupa sempre di più. L’Anas Basilicata ha annunciato che 70 cavalcavia sono stati messi sotto osservazione a causa del degrado del calcestruzzo. Questi interventi sono finanziati attraverso fondi propri e risorse statali e regionali, con l’obiettivo di garantire l’efficienza e la sicurezza delle strutture.

Attualmente, sono in corso otto interventi, di cui sette riguardano viadotti e gallerie, mentre uno è dedicato all’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale. Con Anas Basilicata, si sta seguendo con attenzione l’investimento complessivo per queste opere, che ammonta a 95,61 milioni di euro. I viadotti coinvolti includono opere significative come il Fran-00, Cardosa, Chialandreia, Mauro, Cerro, Tirone e Pietrastretta, oltre alla galleria Del Marmo.

Particolare attenzione è rivolta al viadotto Basento, situato tra Pomarico e Ferrandina, in provincia di Matera. Qui, Anas Basilicata ha avviato i lavori alla fine dell’estate scorsa, richiedendo un investimento di oltre 7 milioni di euro e realizzandoli senza interferire con il traffico della statale sovrastante.

Il viadotto Pietrastretta, uno dei cantieri più importanti lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, è anch’esso al centro di significative operazioni di riqualificazione. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il presidente della commissione Viabilità della Provincia di Potenza, Carmine Ferrone, esprime preoccupazione per la sicurezza delle infrastrutture, sottolineando che spesso si interviene solo dopo cedimenti e crolli.

Anche il vicepresidente della giunta regionale, Pasquale Pepe, ha commentato la situazione dopo un sopralluogo al viadotto Tiera. “Abbiamo investito circa 200 milioni di euro in viabilità provinciale e comunale,” ha dichiarato Pepe, aggiungendo che l’Anas Basilicata sta cercando di accelerare i lavori. “È fondamentale coniugare la gestione delle emergenze con una visione progettuale a lungo termine.”

Il degrado del calcestruzzo armato ha reso necessarie queste operazioni, come dimostra l’intervento recente sul Ponte del Pianello, nel comune di Muro Lucano. Questa struttura, costruita tra il 1916 e il 1918, rappresenta una delle prime opere in calcestruzzo armato del Meridione e gli ingegneri l’hanno sottoposta a un urgente consolidamento per garantire la sicurezza degli utenti.

In conclusione, la Basilicata affronta una sfida significativa per la manutenzione e il rinnovo delle proprie infrastrutture. Per l’Anas Basilicata, è imperativo che le autorità continuino a investire e a pianificare interventi per garantire la sicurezza e l’efficienza delle strade e dei ponti lucani.

