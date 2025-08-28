28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Dante Sebastio 28 Agosto 2025
centered image

Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di Champions League 2025/2026, che vedrà protagoniste quattro italiane: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta.

Per l’Inter di Chivu il cammino si annuncia subito impegnativo con le sfide casalinghe a Liverpool e Arsenal, oltre ai match contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union SG.

La Juventus ritrova il grande palcoscenico del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, oltre a misurarsi con Borussia Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting CP, Bodo/Glimt, Pafos e Monaco.

Il Napoli all’Etihad Stadium contro il Manchester City, inserito in un girone che comprende anche Chelsea, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting CP, Psv Eindhoven, Qarabag e Copenhagen.

Infine, l’Atalanta ritroverà il Paris Saint-Germain, avversario già affrontato in passato, insieme a Chelsea, Bruges, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao e Union SG.

Il calendario ufficiale con date e orari delle partite sarà reso noto sabato 30 agosto 2025.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Eccellenza, Taranto scatenato: ufficiale Alessandro Di Paolantonio

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, Francesco Orlando alla Cavese

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Serie A, Milan in allarme: Pulisic rischia il forfait con il Lecce

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Verso Lecce-Milan. Di Francesco: “Allegri sa che il Via del Mare è un campo difficile”

28 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Lecce, Rafia e Pierret saltano la rifinitura: in dubbio per il Milan

28 Agosto 2025 Redazione

Eccellenza e Promozione pugliese in esclusiva col Gruppo Editoriale Distante

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Matera, Comune: scelti Capo di Gabinetto e portavoce

28 Agosto 2025 Roberto Chito

Eccellenza, Taranto scatenato: ufficiale Alessandro Di Paolantonio

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Foggia, Francesco Orlando alla Cavese

28 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello