Sorteggio Champions League: le avversarie di Inter, Juve, Napoli e Atalanta

Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di Champions League 2025/2026, che vedrà protagoniste quattro italiane: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta.
Per l’Inter di Chivu il cammino si annuncia subito impegnativo con le sfide casalinghe a Liverpool e Arsenal, oltre ai match contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union SG.
La Juventus ritrova il grande palcoscenico del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, oltre a misurarsi con Borussia Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting CP, Bodo/Glimt, Pafos e Monaco.
Il Napoli all’Etihad Stadium contro il Manchester City, inserito in un girone che comprende anche Chelsea, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting CP, Psv Eindhoven, Qarabag e Copenhagen.
Infine, l’Atalanta ritroverà il Paris Saint-Germain, avversario già affrontato in passato, insieme a Chelsea, Bruges, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao e Union SG.
Il calendario ufficiale con date e orari delle partite sarà reso noto sabato 30 agosto 2025.
