Sorrento-Taranto, storia dell’ennesima disfatta

Dodicesima sconfitta consecutiva per il Taranto, che trascina sempre di più la stagione verso il baratro, rendendola la più disastrosa di sempre. Facile vittoria per il Sorrento, che trionfa con un netto 6-0 contro un Taranto composto da giovani ragazzi, incapaci purtroppo di oltrepassare la metà campo avversaria. Il teatrino degli errori continua, causando una sofferenza ingiusta per tutti i tifosi rossoblù, una vera e propria tortura assistere a questa situazione

SORRENTO – TARANTO 6 – 0 | 12’Guadagni (S) – 21’Blondett (S) – 23’Musso (S) – 28’Scala (S) – 45’ Vitiello (S) – 68’ Esposito (S)

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Carillo, Panico; Cangianello, Matera, Cuccurullo; Guadagni, Musso, Scala. A disposizione: Harrasser, Colombini, Biagetti, Carotenuto, Fusco, Riccardi, Guarracino, Morleo, Calangiuli, Russo, Palella, Esposito, Rossetti. All.Ferraro

Taranto (4-5-1): Caputo; Lenti, Fiorentino, Picardi, Magri; Candela, Pastore, Del Gaudio, Bello, Zerbo; Zingarelli. A disposizione: Fasanelli, Lafortezza, Blanc, De Luca, Rana, Chiochia, Cristina, Bevilacqua, Del Tufo, Ture. All. Murgia

ARBITRO: Arbitro: Alfredo Iannello di Messina. Assistenti: Umberto Galasso di Torino e Paolo Di Carlo di Pescara. Quarto Ufficiale: Emanuelle Waldmann di Frosinone

AMMONITI:

NOTE: Recuperi 0-0 / Angoli 9-0

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author