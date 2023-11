Sorrento-Taranto: 1.000 biglietti per i tifosi rossoblu

Sono 1.000 i biglietti a disposizione dei tifosi del Taranto per la sfida con il Sorrento, in programma alle 18.30 di domenica 12 novembre allo stadio Viviani di Potenza. Inizialmente, ai sostenitori rossoblu erano stati riservati i 500 posti del settore ospiti, ma grazie alla disponibilità della società del Sorrento e delle forze dell’ordine di Potenza, ai tarantini è stata riservata l’intera Gradinata. Qualora i 1.000 tagliandi non dovessero essere sufficienti, ne verranno messi a disposizione altri 200. La trasferta è libera, per acquistare i biglietti non è necessario essere possessori della fidelity card.

