Sorrento-Monopoli: ecco come si presenta lo stadio Viviani

Gelido risveglio con neve per Potenza, che, come un po’ tutta l’Italia, in queste ore è investita da un’ondata di maltempo per una perturbazione di origine artica. Lo stadio Viviani si è presentato tutto innevato mettendo a rischio il regolare svolgimento della sfida tra Sorrento e Monopoli (che Antenna Sud seguirà in diretta) in programma alle 18.30. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei due club su un possibile rinvio. Va ricordato che il Sorrento gioca le sue gare interne al Viviani di Potenza per l’indisponibilità dello stadio Italia, interessato da lavori di ristrutturazione.

Da monitorare con attenzione anche la situazione di Picerno, dove ha nevicato e dove è in programma, al Curcio, il big match Picerno-Avellino, sempre alle 18.30.

