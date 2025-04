Sorrento-Avellino si giocherà al “Viviani”: 1000 biglietti per gli ospiti

Alla fine Sorrento-Avellino si giocherà al “Viviani”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi che hanno inasprito le tensioni tra le tifoserie del Potenza e quelle dell’Avellino (in città sono comparsi diversi striscioni con la scritta “A POTENZA NON SI FESTEGGIA”), il Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive) ha disposto che la partità si disputerà regolarmente a Potenza (dove da due stagioni disputa le gare casalinghe il Sorrento) mettendo a disposizione dei tifosi avellinesi mille biglietti acquistabili solo da residenti nella provincia di Avellino, possessori di fidelity card. In caso di pareggio o vittoria contro il Sorrento, l’Avellino conquisterebbe sabato 19 aprile la matematica promozione in Serie B. L’arrivo dei mille tifosi biancoverdi e la possibilità che comunque se ne possano giungere altri senza biglietto, renderà necessaria la presenza nel capoluogo lucano di numerosi agenti delle forze dell’ordine.

