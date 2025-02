Sorrento-Audace Cerignola: le probabili formazioni del match

Vincere per difendere la vetta. Questa l’ambizione dell’Audace Cerignola che oggi pomeriggio scenderà in campo al ‘Viviani’ di Potenza per affrontare il Sorrento. Non sarà una sfida facile per gli ofantini: i campani, infatti, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e sogna un posto nei playoff. Calcio d’inizio alle 17:30, diretta testuale su www.antennasud.com.

Sorrento, le ultime

Ferraro non snaturerà la squadra in vista dell’impegno contro l’Audace Cerignola. Il tecnico non potrà contare sugli assenti Bolsius, Carillo, Matera e Lops. Il 4-3-3, però, dovrebbe essere confermato. In avanti spazio al tridente Guadagni-Musso-Scala, mentre davanti al portiere Del Sorbo agiranno Vitiello, Blondett, Fusco e Panico.

Audace Cerignola, le ultime

Alla vigilia del match, Giuseppe Raffaele ha caricato i suoi: “Servirà una prestazione di livello per raggiungere il risultato che vogliamo”. Due i dubbi per l’allenatore dei gialloblu: Romano e Gonnelli si contendono una maglia nella retroguardia, mentre uno tra Achik e Volpe potrebbe partire dall’inizio.

Le probabili formazioni

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello, Palella, Cuccurullo; Guadagni, Musso, Scala. All. Ferraro.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Visentin, Martinelli, Gonnelli; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci, Achik; D’Andrea, Salvemini. All. Raffaele.

