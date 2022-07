ORTA NOVA- Si è introdotto furtivamente in un appartamento e quando i carabinieri sono arrivati ne ha picchiato uno: un 22enne è finito ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto in abitazione.

È accaduto a Orta Nova quando i militari sono intervenuti in un’abitazione sorprendendo un giovane a rubare. Alla vista di quest’ultimi, ha tentato di darsi alla fuga inveendo anche nei confronti degli operanti, uno dei quali ha riportato lesioni giudicate guaribili con tre giorni di prognosi, venendo tuttavia bloccato. Una volta arrestato, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.