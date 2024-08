Sorpreso a spacciare nella sua abitazione: arrestato

Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, nella serata di sabato, hanno arrestato in flagranza di reato un venticinquenne di Poggiardo per per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla base di attività informativa, i poliziotti avevano ipotizzato l’attività di spaccio nei pressi dell’abitazione del giovane, e avevano predisposto quindi un servizio di osservazione.

Dopo aver notato un incontro tra lo spacciatore e un acquirente, e aver visto l’effettivo scambio, gli agenti hanno prontamente seguito e raggiunto l’acquirente che si allontanava a bordo della propria autovettura. Durante il controllo successivamente effettuato, è stato trovato in possesso di un involucro, contenente della sostanza presumibilmente del tipo marijuana. Lo stesso dichiarava di averla acquistata poco prima all’indirizzo del soggetto sospettato.

Appurata l’effettiva attività di spaccio, i poliziotti si sono introdotti all’interno dell’abitazione dove, a seguito di perquisizione, è stata rinvenuta una scatola di scarpe contenente diversi involucri di cellophane, con all’interno della sostanza presumibilmente del tipo marijuana, per un peso lordo totale pari a 147 grammi, un bilancino di precisione ed un mazzo di banconote di vario taglio, per la somma totale pari ad euro 165, che venivano sottoposti a sequestro penale. Al termine dell’attività il soggetto è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

