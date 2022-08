TARANTO- “È stato un momento di confronto molto importante, che ripeteremo con periodicità, mettendoci in ascolto anche dei dirigenti scolastici come avevamo promesso in campagna elettorale insieme al sindaco Rinaldo Melucci”.

L’assessore alla Pubblica istruzione Mary Luppino ha effettuato un sopralluogo a Talsano, ascoltando le problematiche e raccogliendo le proposte dei cittadini, con particolare riguardo alle politiche giovanili e all’imminente riavvio dell’anno scolastico.

“Talsano è una delle frazioni più popolose di Taranto – ha detto l’assessore – con tante scuole e con una popolazione giovanile importante. Siamo partiti dal piazzale della chiesa Madonna di Fatima, che è un centro di aggregazione per il quartiere e, insieme alla preziosa collaborazione dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci e della Protezione civile comunale guidata da Alessandro Basta, abbiamo incontrato molti cittadini. È stato un momento di confronto molto importante, che ripeteremo con periodicità, mettendoci in ascolto anche dei dirigenti scolastici come avevamo promesso in campagna elettorale insieme al sindaco Rinaldo Melucci”.

L’amministrazione Melucci conferma la sua attenzione ai bisogni e alle necessità delle periferie, confrontandosi con i cittadini attraverso il lavoro degli assessori impegnati a 360 gradi per i bisogni della città, dai più semplici ai più complessi.