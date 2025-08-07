Sopralluogo del sindaco allo Stadio del Nuoto di Taranto

TARANTO – Il commissario di governo per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha effettuato oggi un sopralluogo al cantiere delle piscine olimpiche di Taranto, accompagnato dai tecnici, dai rappresentanti dell’impresa esecutrice Ferraro e dal sindaco Piero Bitetti.
La visita ha confermato che i lavori per la realizzazione del futuro Stadio del Nuoto stanno procedendo con regolarità e sono perfettamente in linea con il cronoprogramma stabilito.
Si tratta di un’opera strategica non solo per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026, ma anche per il rilancio e la valorizzazione dello sport a Taranto e in tutto il territorio.
