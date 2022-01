MONOPOLI- Conto alla rovescia per il ripristino degli orologi della città a cura dell’assessorato ai Lavori pubblici: anche quello di via Garibaldi tornerà a scandire il tempo.

Si è svolto venerdì 21 gennaio 2022 un sopralluogo degli operai della Trebino, azienda storica di maestri orologiai e provetti campanari della provincia di Genova sul campanile della chiesa di San Francesco d’Assisi e sulla torre civica di piazza Giuseppe Garibaldi al fine di individuare il guasto e, quindi, procedere alla riparazione degli orologi presenti.

Al sopralluogo a cura dell’assessorato ai Lavori pubblici erano presenti il sindaco Angelo Annese, l’assessore Giovanni Palmisano e per l’ufficio tecnico il geometra Massimo Quaranta.

L’orologio della cinquecentesca Torre Civica (o Torre Campanaria) è ormai fermo da diversi anni mentre quello della chiesa di San Francesco d’Assisi, sostituito nel 2008, è fermo solo da qualche mese.

“Il sopralluogo di una ditta specializzata, quella produttrice degli orologi attualmente presenti, si è resa necessaria in quanto trattasi di un intervento mirato e specifico. È emersa la necessità di sostituzione di alcuni ingranaggi che, per l’usura del tempo e per gli agenti atmosferici, di fatto impediscono il funzionamento dell’orologio e, in particolare, lo spostamento delle lancette. L’intervento si presenta più complesso per la torre comunale in quanto composto da quattro quadranti. In ogni caso, nel giro di qualche mese riusciremo a far funzionare i due orologi; nel caso della torre civica si tratta di un intervento atteso da diverso tempo in un luogo dall’alto valore storico e culturale”, dice Palmisano.