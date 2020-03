Sondaggio | Regionali: crolla Emiliano, boom Fitto

Condividi

47,8 per Fitto 32,7 per Emiliano, 10,1 per la renziana Bellanova. Il sondaggio commissionato dal Partito democratico nazionale sulle regionali in Puglia, ha fatto sobbalzare dalla seggiola il governatore uscente il quale pochi giorni fa commentava con soddisfazione altre cifre che lo davano per vincente. L’effetto di questa ultima ricerca è stato quello della doccia scozzese. O se preferite delle montagne russe poiché il nome in lizza ipotizzato per lo schieramento di centrodestra è quello di Raffaele Fitto. Il sondaggio commissionato dall’ufficio ricerche del Pd nazionale è stato realizzato a cavallo tra il 26 e il 28 febbraio scorso prendendo come base di calcolo un campione di mille intervistati. Il margine di errore secondo l’Istituto Winpoll sarebbe del 2,5 per cento. Nel quadro raffigurato si registrerebbe la debacle pentastellata con il candidato di riferimento che crollerebbe all’8 per cento. Ciò significa che il Movimento se andasse anche come partito al di sotto di quella soglia rispetto al 9.6 assegnato scomparirebbe dallo scenario politico regionale. Il dato più eclatante è il risultato di un eventuale matrimonio tra centrosinistra e 5 stelle. Un sodalizio per nulla apprezzato dagli elettori che porterebbe Emiliano ad una ulteriore emorragia di voti. Di contro il centrodestra sfonderebbe il tetto del 50 per cento dei consensi. Quanto alle percentuali dei partiti e alle intenzioni di voto il Pd in Puglia conquisterebbe il podio con 23 punti percentuali inseguito dalla Lega e Fratelli D’Italia entrambi a pari merito col 20 %.