Solo questa sera ‘Speciale Calciomercato’ andrà in onda su Teleregione alle 20.30. In studio il ds del Fasano Antonio Montanaro

Solo per questa sera, mercoledì 2 luglio, ‘Speciale Calciomercato’ andrà in onda su Teleregione, canale 77 del digitale terrestre e in streaming su www.teleregionecolor.com. In studio il direttore sportivo del Fasano Antonio Montanaro.

