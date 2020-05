Solidarietà, poliziotti in soccorso di una bambina di nove anni

Condividi

Era il 3 maggio, nel pieno dell’emergenza contro il COVID – 19, quando una pattuglia del Commissariato di P.S di Galatina intervenne in soccorso di una signora colta da malore.

I poliziotti notarono la figlioletta di 9 anni, ipovedente, che, ignara di quanto stesse accadendo intorno a sé, seguiva la lezione scolastica a distanza usando un vecchio cellulare avvicinandolo innaturalmente agli occhi a causa della sua patologia.

Una scena che non poteva spegnersi nel silenzio. Da qui è partita la lodevole iniziativa dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Galatina che con una raccolta fondi hanno acquistato un notebook di ultima generazione da donare alla famiglia e consentire alla piccola di 9 anni di poter seguire le video lezioni a distanza.

In un misto di commozione e gioia, tutta la famiglia, ha ringraziato i due ispettori della Polizia di Stato, promotori dell’iniziativa, che hanno personalmente recapitato il notebook.

La famiglia, inoltre, ha voluto esprimere la propria gratitudine con una lettera densa di riconoscenza indirizzata al Questore della Provincia di Lecce e ai poliziotti del Commissariato di Galatina.