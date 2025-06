Solidarietà, CUR in campo: Foggia accoglie Totti ed altre vecchie glorie del calcio

Francesco Totti ma anche altri campioni del calibro di Quagliarella, Panucci, Candela, Amelia, Tiribocchi, Fiore e Sorrentino, a Foggia nel segno della solidarietà e per donare forti emozioni alle migliaia di tifosi giunti allo stadio Zaccheria. Tutto questo nella terza edizione di CUR in campo, un match-spettacolo ricco di nostalgia, l’occasione per alcuni di realizzare un sogno, quello di giocare al fianco dei propri idoli. Evento il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Caritas della Diocesi Foggia-Bovino. Divertimento e spensieratezza preceduti però da un momento commemorativo in cui dal campo e sugli spalti si è reso omaggio a Gaetano, Samuel, Michele e Samuele, i quattro giovani tifosi foggiani scomparsi nella tragica notte del 13 ottobre scorso ma rimasti nel cuore di tutti.

Appassionati giunti da ogni dove per veder da vicino i propri idoli, uno “Zaccheria” pieno di famiglie ed eccezionalmente inondato di giallorosso per la presenza dell’ottavo Re di Roma, il leggendario Francesco Totti: nel servizio il racconto dell’evento e le voci dei tifosi che, nel loro piccolo, hanno potuto realizzare un sogno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author