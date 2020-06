Soleto, tamponi positivi in un’altra Rsa

Condividi

Torna la paura a Soleto per un nuovo, possibile, focolaio. Una oss e un'infermiera, in servizio presso la Rsa Giovanni Paolo II sarebbero risultate positive al tampone e messe in quarantena. Probabilmente il virus è entrato nella struttura dopo il trasferimento di un'anziana che prima risiedeva presso La Fontanella, la struttura che ha fatto registrare oltre 80 contagi tra pazienti e dipendenti. L'anziana, però, sarebbe risultata positiva al quinto tampone dopo quattro con esito negativo.

Nella mattinata sono stati effettuati oltre 50 tamponi tra dipendenti e ospiti della struttura.