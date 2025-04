Soleto, nuova intimidazione al PD: frasi con richiami al nazismo

Recapitata una seconda lettera anonima con frasi fasciste e minacce, De Santis: “Più determinati contro l’odio”

Il circolo del Partito Democratico di Soleto, in provincia di Lecce, è stato nuovamente preso di mira da un atto intimidatorio. A pochi giorni da un primo episodio, una seconda lettera anonima è stata recapitata, contenente minacce e frasi riconducibili a un linguaggio che richiama il nazismo e il fascismo.

Il contenuto, definito odioso e violento, ha destato profonda preoccupazione non solo tra i militanti del circolo, ma in tutta la comunità politica locale. “Condanniamo con assoluta fermezza questo gesto vile, che rappresenta non solo un’offesa verso i nostri iscritti, ma un attacco ai valori fondamentali di democrazia e libertà che da sempre guidano la nostra azione politica”, ha dichiarato il segretario regionale del PD Puglia, Domenico De Santis.

Il segretario ha espresso piena solidarietà a Enza Miceli, ai militanti di Soleto e a tutti coloro che si impegnano quotidianamente nella politica al servizio dei cittadini. “Questo gesto non ci intimorisce – ha aggiunto – ma rafforza la nostra determinazione a continuare con ancora più convinzione, rispondendo all’odio con l’impegno quotidiano”.

