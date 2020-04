Soleto, 16 anziani morti nella Rsa

Per vedere il contenuto multimediale è necessario aggiornare il browser ad una versione più recente o aggiornare il plugin Flash

Salgono a 16 anziani ospitati nella Rsa “La Fontanella” di Soleto, in Salento, deceduti dopo essere risultati positivi al Covid-19. Nella notte è morta una donna di 92 anni di Soleto. A causa delle criticità delle patologie di cui soffriva di recente era stata condotta in ospedale a Lecce dove è deceduta. Nella residenza da fine marzo commissariata dalla Asl, erano risultati positivi quasi tutti gli anziani ricoverati e moltii operatori sanitari in servizio, tra cui la direttrice. Agli ospedali riuniti di Foggia otto pazienti ricoverati nel reparto di medicina interna sono risultati positivi al Covid-19. Da questa mattina sono partite le operazioni di sanificazione di tutto il reparto. Son o inoltre stati compiuti 30 tamponi a personale medico e paramedico della struttura universitaria. Dei pazienti risultati positivi al Coronavirus, 6 sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive, 2 sono sotto osservazione nel reparto di medicina interna. Attualmente sono sette i pazienti ricoverati nel reparto di rianimazione del policlinico dauno.