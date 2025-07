Soccer Trani, sette nuovi arrivi per rinforzare la rosa di Moscelli

L’A.S.D. Soccer Trani ha ufficializzato l’ingaggio di sette nuovi giocatori per la stagione sportiva 2025/2026, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di mister Fabio Moscelli.

Tra i nuovi volti figura Giovanni Montrone (Bari, 22 gennaio 1986), difensore di lunga esperienza, reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza pugliese. In carriera ha superato le 400 presenze tra Eccellenza e Serie D, indossando maglie prestigiose come quelle di Nardò, Altamura, Bitonto, Manfredonia e Barletta.

In attacco arriva Flavio Becerri (Voghera, 8 aprile 1998), attaccante cresciuto nel vivaio della Pro Patria, con esperienze in Serie D e in Eccellenza. Dopo i primi gol in Promozione con la Vergiatese, ha indossato tra le altre le maglie di Caronnese, Solbiatese, Varese e Ardor Lazzate, siglando in carriera quasi 70 reti.

Per la porta si registra un doppio innesto. Torna a vestire la maglia della sua città Leo Amoruso (Trani, 31 ottobre 1986), già protagonista con oltre 100 presenze in cinque stagioni con il Trani, oltre ad esperienze con Altamura, Minervino, Terlizzi, Audace Barletta e Canusium. Accanto a lui, il giovane Saverio Straziota (Bari, 5 gennaio 2006), portiere cresciuto nei settori giovanili di Bari e Monopoli, reduce da una positiva stagione tra i “grandi” con la Virtus Mola, con 14 presenze e la vittoria dei playoff.

In difesa rientra a Trani Francesco Stella (Bari, 1 ottobre 1990), già in biancazzurro nel 2011. Dopo gli esordi in Serie C con Manfredonia e Matera, ha militato anche con Fortis Trani, Bellaria Igea Marina, Sangiovannese, Bitonto, Ostuni, Unione Calcio Bisceglie, Vigor Trani e Virtus Mola, club con cui ha disputato l’ultima stagione vincendo i playoff di Promozione.

A centrocampo si aggiunge Cristian Prekducaj (Corato, 6 novembre 2005), esterno classe 2005 reduce da una stagione da titolare con la Polimnia. Dopo l’esordio con il Corato, ha totalizzato 38 presenze, 2 gol e 3 assist nell’ultimo campionato, mettendosi in mostra per duttilità e propensione offensiva.

Infine, a rinforzare il reparto offensivo arriva Alessio Chiumarulo (Bari, 21 aprile 1997), attaccante con trascorsi in Serie D e Eccellenza, in club come Lavello, Madrepietra, Gelbison, Lanusei, Orvietana, Tuttocuoio, Ponsacco e Rutiglianese. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato 50 gol, vinto due campionati di Promozione e disputato i playoff da protagonista con la Virtus Mola.

