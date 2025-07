Soccer Trani: Longo lascia, arriva Gernone a rinforzare il centrocampo

L’A.S.D. Soccer Trani ha comunicato la cessazione del rapporto sportivo con il calciatore Lorenzo Longo, che non farà parte della rosa nella stagione 2025/2026 per esigenze personali legate alla vicinanza territoriale e a motivazioni familiari. Il club ha rivolto al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Contestualmente, la società ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo di Antonio Gernone, centrocampista classe 1990 originario di Modugno. Calciatore di lunga esperienza, Gernone ha militato in diverse squadre nei campionati di Promozione ed Eccellenza, vestendo le maglie di club storici come Corato, Gravina, Bitonto e Acquaviva.

Nel suo percorso agonistico figurano due promozioni dalla Prima Categoria all’Eccellenza ottenute con Bitonto e Gravina, oltre a due Coppe Italia conquistate. La sua ultima esperienza risale alla stagione 2023/2024 con l’Atletico Acquaviva, con cui ha vinto il campionato di Promozione all’ultima giornata.

Centrocampista duttile e tecnico, Gernone si distingue per la capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco e per il contributo che riesce a garantire in fase di costruzione. Il suo arrivo rappresenta un rinforzo di spessore per la mediana e una risorsa importante a disposizione di mister Moscelli.

